2018-12-07T03:17:52+03:00
Общество

В Кузбассе чиновники скрыли свои доходы и собственность

Нарушение выявила прокуратура
Кирилл ЧАЩИН
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В Осинниках чиновники скрывали сведения о своих доходах и имуществе. После вмешательства прокуратуры им сделали выговор.

Городская прокуратура в октября 2018 года провела проверку в администрации городского округа. Оказалось, что некоторые чиновники представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2017 год. Это касалось, как доходов самих чиновников, так и их супругов и детей.

– Не были указаны некоторые доходы, жилой дом, земельный участок, – отметили в областной прокуратуре.

После выявления нарушений прокурор города вынес представление главе городского округа. Семь чиновников получили выговоры.

– Также приняты меры для недопущения подобных нарушений, с работниками проведено обучающее занятие, – добавили в ведомстве.

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