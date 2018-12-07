В Кузбассе чиновники скрыли свои доходы и собственность
В Осинниках чиновники скрывали сведения о своих доходах и имуществе. После вмешательства прокуратуры им сделали выговор.
Городская прокуратура в октября 2018 года провела проверку в администрации городского округа. Оказалось, что некоторые чиновники представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2017 год. Это касалось, как доходов самих чиновников, так и их супругов и детей.
– Не были указаны некоторые доходы, жилой дом, земельный участок, – отметили в областной прокуратуре.
После выявления нарушений прокурор города вынес представление главе городского округа. Семь чиновников получили выговоры.
– Также приняты меры для недопущения подобных нарушений, с работниками проведено обучающее занятие, – добавили в ведомстве.