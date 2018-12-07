В Кемерово прилетел кубинский консул

7 Дек. 04:10 2018-12-07T05:20:30+03:00

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В пятницу утром в Кемерово прилетел консул Республики Куба Рикардо Карбахо Перес. Он проведет в столице Кузбасса несколько встреч, а затем поедет в Шерегеш.

Днем консул проведет встречу в Совете народных депутатов и Кузбасской торгово-промышленной палате.

– Куба и Росси подписали договор о сотрудничестве в сфере культуры, спорта и туризма. Речь на встрече пойдет о развитии туристического потока на Кубу, – рассказал «Комсомольской правде» Алехандро Альварес, организующий визит Карбахо Переса. – Также консул ищет инвесторов для строительства предприятий на Острове Свободы.

Вечером представитель Республики встретится с кубинцами, живущими в Кемерове.

В субботу консул вместе со своей супругой поедет на озеро Темиртау, где дайвер Алехандро Альварес будет нырять под лед. Там будет зафиксировано что Альварес – первый латиноамериканские дайвер, который ныряет под лед в Сибири.

В воскресенье Рикардо Карбахо Перес посетит Шерегеш, где у него запланирована встреча с Владимиром Макутой. Кубинец собирается встать на горные лыжи и провести день на склоне.

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В Россию кубинец приехал в декабре. Чтобы вы знали, на Кубе холодно – это 23 градуса по Цельсию. Каково это стоять на улице в минус 20, наш герой и понятия не имел. Поэтому он полагал, что толстой футболки с длинным рукавом будет достаточно. Во время посадки в самолет Москва - Кемерово все пассажиры смотрели на него, раскрыв рты.

– Мне стюардесса сказала в самолете: «Ты что, куртку забыл?». Я говорю: «У меня куртки нет». Она меня перекрестила и говорит: «Ладно, с богом». Дала мне оделяло, и с ним я пошел по трапу. У аэропорта меня уже встречали с куртками, – улыбается Алехандро (подробности)