Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом

7 Дек. 05:29 2018-12-07T05:29:51+03:00

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В Новокузнецке ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме. На кухне загорелась микроволновка и холодильник.

В 01.20 в пожарную охрану поступил сигнал о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице 40 лет ВЛКСМ. На место выехали три единицы техники и девять спасателей.

– На момент прибытий первого подразделения было небольшое задымление в четвертом подъезде. Эвакуация людей не проводилась из-за отсутствия необходимости, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара в квартире в кухне размеров два на три метра обгорели холодильник, микроволновая печь и кухонная мебель на площади три квадратных метра.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.