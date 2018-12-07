Кузбассовец закопал в снегу украденный снегоход

7 Дек. 05:36 2018-12-07T05:36:39+03:00

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В Кузбассе местный житель украл снегоход и закопал его в снегу, так как не смог сразу продать. Стоимость похищенного имущества составила порядка полумиллиона рублей.

В полицию Прокопьевска обратился владелец снегохода, который сообщил о краже своего имущества. Мужчина рассказал, что транспортное средство стояло в недостроенном гаражном боксе – он собирался перевозить снегоход, поэтому для удобства оставил его в прицепе легкового автомобиля.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее трижды судимый 33-летний местный житель. Для буксировки прицепа мужчина воспользовался легковым автомобилем друга. Он планировал продать краденное имущество, однако покупатель не вышел на связь. После этого мужчине ничего не оставалось, как спрятать снегоход. Он вывез его на окраину района и закопал в снегу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении прокопчанина возбуждено уголовное дело. Снегоход вернули собственнику.