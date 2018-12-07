2018-12-07T06:30:09+03:00
Общество

В кузбасской Росгвардии ответят на вопросы кемеровчан

В региональном ведомстве пройдет общероссийский день приема граждан
Екатерина РОМАНОВА
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В среду, 12 декабря, кемеровчане смогут задать все интересующие их вопросы специалистам Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Общероссийский день приема граждан будет проходить 12 декабря 2018 года. С 12:00 до 20:00 все желающие смогут прийти на личный прием и задать актуальные для них вопросы – в том числе и относительно трудоустройства. Прием будет проводиться в порядке живой очереди, а для того, чтобы попасть на него, необходимо представить документ, удостоверяющий личность.

Также прием граждан будет осуществляться во всех филиалах вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области с 12.00 до 20.00.

Телефон для справок: 8 (3842) 36-88-32.

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