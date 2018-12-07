2018-12-07T06:35:26+03:00
Происшествия

Жена экс-главы кузбасского Следкома отказалась давать показания в суде

Также этим правом воспользовалась теща Сергея Калинкина
Екатерина БОРМОТОВА
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Гражданская жена и теща бывшего главы СКР Кемеровской области Сергея Калинкина отказались свидетельствовать против него в судеГражданская жена и теща бывшего главы СКР Кемеровской области Сергея Калинкина отказались свидетельствовать против него в судеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Гражданская жена и теща бывшего главы СКР Кемеровской области Сергея Калинкина отказались свидетельствовать против него в суде. Женщины сделали такие заявления на очередном заседании, где рассматривается дело о вымогательстве акций кузбасского «Разреза «Инской».

Прокурор вызвал в качестве свидетелей сожительницу Сергея Калинкина Надежду Гобрусеву и ее мать Екатерину Гобрусеву. Однако женщины воспользовались статьей 51 Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Надежда Гобрусева сообщила, что у нее и Сергея Калинкина есть общий ребенок, а дача показаний может навредить семье, передал из зала суда «Коммерсантъ-Сибирь».

Напомним, 31 октября в Центральном районном суде Кемерова начали рассматривать уголовное дело о вымогательстве 51 процента акций кузбасской шахты «Разрез «Инской». Резонансное уголовное дело было возбуждено в 2016 году – на скамье подсудимых оказались восемь фигурантов, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники.

Сейчас в суде рассматриваются два эпизода дачи взятки автомобилями BMW Сергею Калинкину. Ранее факт дачи взятки подтвердил предприниматель Александр Щукин.

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Фигурантам по делу о вымогательстве акций «Инского» разрешили ездить на велосипеде и видеться с родными

Так, бывший замгубернатора Алексей Иванов попросил увеличить длительность прогулок и возможно посещать свою мать. Женщина живет в Кедровке, и чтобы добраться к ней необходимо потратить порядка часа на дорогу и пересечь границу города Кемерово. Иванов ходатайствовал об увеличении грениц пребывания с города Кемерово ддо Кемеровского района. (подробности)

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