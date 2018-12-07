2018-12-07T07:16:00+03:00
Общество

Сергей Цивилев запустил акцию #ДарюКузбассу

Жители могут сделать подарки региону в честь 300-летия
Екатерина БОРМОТОВА
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Дети очень рады такому подарку Фото: АКОДети очень рады такому подарку Фото: АКО
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев запустил акцию #ДарюКузбассу. Каждый житель региона может сделать Кузбассу памятный подарок в честь 300-летия.

- Подарки не должны представлять собой материальную ценность. Особенным презентом послужат открытые уроки, уборка и благоустройство территории, украшение дворов или домов, - пояснил Цивилев.

Первый участник акции – пенсионер из поселка Инской Леонид Кузьмин, который своими руками построил ледяную горку для детей поселка. О нем губернатор рассказал на своих страницах в социальных сетях и пригласил всех желающих к участию в акции. Для этого нужно сфотографировать свой подарок и выложить в социальные сети с хештегом #ДарюКузбассу.

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