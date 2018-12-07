2018-12-07T07:16:00+03:00
Общество

Сергей Цивилев запустил акцию #ДарюКузбассу

Жители могут сделать подарки региону в честь 300-летия
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Дети очень рады такому подарку Фото: АКОДети очень рады такому подарку Фото: АКО
Изменить размер текста:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев запустил акцию #ДарюКузбассу. Каждый житель региона может сделать Кузбассу памятный подарок в честь 300-летия.

- Подарки не должны представлять собой материальную ценность. Особенным презентом послужат открытые уроки, уборка и благоустройство территории, украшение дворов или домов, - пояснил Цивилев.

Первый участник акции – пенсионер из поселка Инской Леонид Кузьмин, который своими руками построил ледяную горку для детей поселка. О нем губернатор рассказал на своих страницах в социальных сетях и пригласил всех желающих к участию в акции. Для этого нужно сфотографировать свой подарок и выложить в социальные сети с хештегом #ДарюКузбассу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улицах Новокузнецка запретят остановку транспорта
За сутки в Кузбассе замерзли насмерть два человека
Волейбольный «Кузбасс» впервые вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации
Жена экс-главы кузбасского Следкома отказалась давать показания в суде
В кузбасской Росгвардии ответят на вопросы кемеровчан
Кузбассовец закопал в снегу украденный снегоход
Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом
В Кемерово прилетел кубинский консул
В Кузбассе чиновники скрыли свои доходы и собственность
Кузбассовцы из-за опасного газа на два месяца лишились «Солнышка»
Магазинного вора из Новокузнецка нашли по яркой куртке
Пассажиры ВАЗа погибли в ДТП на кузбасской трассе
В Кузбассе пассажиры автобуса оказались на морозе
В Кемерове водителя троллейбуса наказали за открытую дверь
Житель Новокузнецка застрелил знакомого, ударившего его собаку
В Кемерове пропал пациент больницы
Энергетики вернули свет в 17 населенных пунктов Кузбасса
В Кузбассе продолжает расти заболеваемость ОРВИ
В Кемерове остановили работу опасных плавильных печей
12 пострадавших в «Зимней вишне» получат новые выплаты
Новокузнецкие приставы пополнили бюджет на 38 миллионов рублей
В Кузбассе за сутки 17 человек попали в больницы с обморожениями
За сутки 17 кузбассовцев получили обморожения