2018-12-07T07:35:53+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» впервые вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации

С важной победой команду поздравил Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове 6 декабря прошла встреча в рамках 1/16 Кубка Европейской конфедерации по волейболу между местной командой «Кузбасс» и клубом «Единство» из Черногории. «Кузбассу» удалось одержать убедительную победу и выйти в 1/8 финала, где команда сыграет с польским клубом «АЗС Ольштын».

Кемеровских волейболистов с важной победой поздравил губернатор области Сергей Цивилев.

-Волейболисты «Кузбасса» со счетом 3:0 обыграли соперников из Черногории! Домашняя победа позволила ребятам впервые в истории оформить путевку в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Молодцы, парни! Удачи в следующем раунде, - написал глава региона.

Кубок ЕКВ – второй по значимости трофей европейского клубного волейбола. По формату турнира команды играют на выбывание в серии из двух матчей на каждом этапе. Если по итогам двух встреч у команд равенство побед и очков в матчах, то играется «золотой сет» до 15 очков.

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