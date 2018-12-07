На улицах Новокузнецка запретят остановку транспорта

7 Дек. 08:57 2018-12-07T09:05:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке с 25 декабря изменится схема организации дорожного движения. На нескольких участках дорог запретят остановку транспортных средств.

Меры приняты с целью обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, знак, запрещающий остановку будет установлен на участке улицы Зыряновсской – от пересечения с улицей Дузенко до переулка Шахтостроителей. Запрет остановки на этом участке призван не допустить выезд транспортных средств на встречную полосу, предназначенную для движения городских автобусов и маршрутных такси.

Такие же знаки установят при выезде с прилегающей территории здания отдела полиции Заводского района – на улице Тореза, 21 и вдоль дома №62 на улице Кутузова, сообщили в администрации Новокузнецка.