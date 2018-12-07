2018-12-07T09:05:54+03:00
Общество

На улицах Новокузнецка запретят остановку транспорта

Изменения вступят в силу с 25 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке с 25 декабря изменится схема организации дорожного движения. На нескольких участках дорог запретят остановку транспортных средств.

Меры приняты с целью обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, знак, запрещающий остановку будет установлен на участке улицы Зыряновсской – от пересечения с улицей Дузенко до переулка Шахтостроителей. Запрет остановки на этом участке призван не допустить выезд транспортных средств на встречную полосу, предназначенную для движения городских автобусов и маршрутных такси.

Такие же знаки установят при выезде с прилегающей территории здания отдела полиции Заводского района – на улице Тореза, 21 и вдоль дома №62 на улице Кутузова, сообщили в администрации Новокузнецка.

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