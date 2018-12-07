2018-12-07T10:04:36+03:00
Общество

В Кемерове на перекрестках с круговым движением произошло 50 ДТП

В них пострадали пять человек
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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В Кемерове на перекрестках с круговым движением с начала года произошло 50 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали пять человек.

В городской ГИБДД напомнили, что по правилам автомобилисты, выезжающие на перекресток равнозначных дорог с круговым движением, должны предоставлять преимущество транспорту, который уже движется по кольцу – при условии, что нет других дополнительных знаков, указывающих на приоритет в движении.

– Согласно Правилам, въезд на перекресток с круговым движением разрешен с любой полосы, а выезд – только с крайней правой, – напомнил врио замначальника ОГИБДД Кемерова Андрей Середа.

Он также уточнил, что за нарушений правил проезда перекрестка с круговым движением предусмотрены штрафы, а также лишение права управления транспортным средством. В частности, за непредоставление преимущества водитель заплатит тысячу рублей штрафа. Езда навстречу движению грозит автомобилисту наказанием в пять тысяч рублей или лишением водительского удостоверения на четыре-шесть месяцев в первый раз и лишением права управления на год при повторном нарушении.

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