2018-12-07T10:04:36+03:00
Общество

В Кемерове на перекрестках с круговым движением произошло 50 ДТП

В них пострадали пять человек
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Кемерове на перекрестках с круговым движением с начала года произошло 50 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали пять человек.

В городской ГИБДД напомнили, что по правилам автомобилисты, выезжающие на перекресток равнозначных дорог с круговым движением, должны предоставлять преимущество транспорту, который уже движется по кольцу – при условии, что нет других дополнительных знаков, указывающих на приоритет в движении.

– Согласно Правилам, въезд на перекресток с круговым движением разрешен с любой полосы, а выезд – только с крайней правой, – напомнил врио замначальника ОГИБДД Кемерова Андрей Середа.

Он также уточнил, что за нарушений правил проезда перекрестка с круговым движением предусмотрены штрафы, а также лишение права управления транспортным средством. В частности, за непредоставление преимущества водитель заплатит тысячу рублей штрафа. Езда навстречу движению грозит автомобилисту наказанием в пять тысяч рублей или лишением водительского удостоверения на четыре-шесть месяцев в первый раз и лишением права управления на год при повторном нарушении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан