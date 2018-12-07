В Сосновом бору Кемерова откроют бесплатную чайную

7 Дек. 11:02 2018-12-07T11:02:45+03:00

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С 8 декабря в одном из самых популярных мест отдыха кемеровчан – Сосновом бору – заработает бесплатная чайная.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово. Работать она будет по выходным – угоститься горячим напитков посетители бора смогут с 11.00 до 16.00 в точке общепита «Юрта», которая расположена у входа в природный комплекс «Сосновый бор» со стороны улицы Терешковой.

Напомним, что о планах создать общественный пункт питания в сосновом бору мэр города Илья Середюк рассказал еще в ноябре во время объезда городских территорий. Тогда же зашла речь о расширении действующей у бора парковки, так как число желающих посетить природное место растет, и стоянка уже не вмещает всех желающих.