В Кемерове детсадовцы сдали нормы ГТО
В Кемерове второй раз провели Спартакиаду среди ребятишек из детских садов.
В рамках спортивного мероприятия воспитанники детских садов сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Пробовали силы пока только в первой ступени – для самых маленьких. В итоге 89 ребятишек успешно сдали нормативы.
Соревнования проходили в Центре тестирования на улице Ворошилова В числе обязательных упражнений, которые нужно было выполнить - бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, отжимания, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.
-После подведения итогов ребятам, успешно выполнившим нормативы, будут вручены знаки отличия, - отметили в пресс-службе администрации города.