2018-12-07T11:33:05+03:00
Общество

В Кемерове детсадовцы сдали нормы ГТО

89 ребятишек успешно выполнили нормативы
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове второй раз провели Спартакиаду среди ребятишек из детских садов.

В рамках спортивного мероприятия воспитанники детских садов сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Пробовали силы пока только в первой ступени – для самых маленьких. В итоге 89 ребятишек успешно сдали нормативы.

Соревнования проходили в Центре тестирования на улице Ворошилова В числе обязательных упражнений, которые нужно было выполнить - бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, отжимания, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.

-После подведения итогов ребятам, успешно выполнившим нормативы, будут вручены знаки отличия, - отметили в пресс-службе администрации города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок тяжело травмировал голову в батутном центре Кузбасса
В Сосновом бору Кемерова откроют бесплатную чайную
В Кемерове на перекрестках с круговым движением произошло 50 ДТП
На улицах Новокузнецка запретят остановку транспорта
За сутки в Кузбассе замерзли насмерть два человека
Волейбольный «Кузбасс» впервые вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации
Сергей Цивилев запустил акцию #ДарюКузбассу
Жена экс-главы кузбасского Следкома отказалась давать показания в суде
В кузбасской Росгвардии ответят на вопросы кемеровчан
Кузбассовец закопал в снегу украденный снегоход
Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом
В Кемерово прилетел кубинский консул
В Кузбассе чиновники скрыли свои доходы и собственность
Кузбассовцы из-за опасного газа на два месяца лишились «Солнышка»
Магазинного вора из Новокузнецка нашли по яркой куртке
Пассажиры ВАЗа погибли в ДТП на кузбасской трассе
В Кузбассе пассажиры автобуса оказались на морозе
В Кемерове водителя троллейбуса наказали за открытую дверь
Житель Новокузнецка застрелил знакомого, ударившего его собаку
В Кемерове пропал пациент больницы
Энергетики вернули свет в 17 населенных пунктов Кузбасса
В Кузбассе продолжает расти заболеваемость ОРВИ
В Кемерове остановили работу опасных плавильных печей
12 пострадавших в «Зимней вишне» получат новые выплаты
Новокузнецкие приставы пополнили бюджет на 38 миллионов рублей
В Кузбассе за сутки 17 человек попали в больницы с обморожениями
За сутки 17 кузбассовцев получили обморожения