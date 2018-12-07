В Кемерове детсадовцы сдали нормы ГТО

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-07T11:33:05+03:00

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В Кемерове второй раз провели Спартакиаду среди ребятишек из детских садов.

В рамках спортивного мероприятия воспитанники детских садов сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Пробовали силы пока только в первой ступени – для самых маленьких. В итоге 89 ребятишек успешно сдали нормативы.

Соревнования проходили в Центре тестирования на улице Ворошилова В числе обязательных упражнений, которые нужно было выполнить - бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, отжимания, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.

-После подведения итогов ребятам, успешно выполнившим нормативы, будут вручены знаки отличия, - отметили в пресс-службе администрации города.