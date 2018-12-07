2018-12-07T11:33:05+03:00
Общество

В Кемерове детсадовцы сдали нормы ГТО

89 ребятишек успешно выполнили нормативы
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове второй раз провели Спартакиаду среди ребятишек из детских садов.

В рамках спортивного мероприятия воспитанники детских садов сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Пробовали силы пока только в первой ступени – для самых маленьких. В итоге 89 ребятишек успешно сдали нормативы.

Соревнования проходили в Центре тестирования на улице Ворошилова В числе обязательных упражнений, которые нужно было выполнить - бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, отжимания, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.

-После подведения итогов ребятам, успешно выполнившим нормативы, будут вручены знаки отличия, - отметили в пресс-службе администрации города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан