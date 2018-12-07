Ребенок тяжело травмировал голову в батутном центре Кузбасса

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-07T12:11:01+03:00

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Трагедией обернулся обычный поход в батутный центр для одной из семей Междуреченска. 11-летний ребенок, прыгая в бассейн с мягким наполнителем, получил серьезную травму головы.

ЧП случилось накануне, 6 декабря, в батутном центре, который находится во Дворце культуры города Междуреченска. 11-летний мальчик поднимался по скалодрому наверх и прыгал в бассейн с мягким наполнителем. В какой-то момент он, прыгая вниз, ударился головой о твердый край стенки бассейна, которая была обтянута поролоном. Работники центра вызвали скорую помощь, и мальчика с тяжелой травмой головы доставили в больницу.

- В настоящее время устанавливается собственник центра, проверяется, соответствовал ли установленный игровой инвентарь требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также в ходе предварительного следствия будет проверяться, проводился ли с посетителями инструктаж по правилам поведения и технике безопасности, должен ли был ответственный работник центра находиться непосредственно в игровой зоне и контролировать игру детей.

Сейчас батутный центр временно закрыт для посещения. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения ребенком травмы, взято на особый контроль руководством следственного управления.