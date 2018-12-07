В Кузбассе третий раз за год потерялась 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-07T12:58:05+03:00

Девушка уже уходила из дома в феврале и апреле

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В Прокопьевске инспекторы по делам несовершеннолетних разыскивают 17-летнюю девушку. Юная прокопчанка уже уходила из дома в феврале и апреле, а декабре потерялась вновь.

Лидия Хамидулина ушла из дома 5 декабря. С тех пор местонахождение девушки неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, среднего телосложения, лицо овальное, волосы ниже плеч. В день исчезновения была одета в пуховик серебристого цвета, розовую вязаную шапка с помпоном кораллового цвета, черные брюки и ботинки. С собой у девушки был рюкзак белого цвета.

Примечательно, что в феврале и апреле этого года «Комсомольская правда» уже рассказывала о поисках Лидии.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3846)-62-10-08, 8-(3846)-62-75-00. Анонимность гарантируется.