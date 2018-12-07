2018-12-07T13:57:57+03:00
Происшествия

Кемеровчанин устроил в своем доме притон для проституток

В качестве платы он брал 200 рублей за раз
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове вынесли приговор местному жителю, который организовал в своем доме притон для занятия проституцией. Мужчине дали условный срок.

Как выяснили полицейские, 46-летний кемеровчанин трижды предоставлял свой дом знакомым, которые приводили девушек для оказания интимных услуг. В качестве оплаты за дом он брал 200 рублей. Все горожанок, которые занимались проституцией, привлекли к административной ответственности, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины, который предоставлял свой дом для занятия проституцией, было возбуждено уголовное дело. Суд признал кемеровчанина виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно.

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