2018-12-07T14:36:28+03:00
Общество

18 грузовиков и маленький погрузчик: Новокузнечанка пригнала на юбилей мужа спецтехнику

Мужчина оценил подарок супруги
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Юрий Лобачев.Фото: Юрий Лобачев.
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Целая неделя, 18 единиц спецтехники, маленький погрузчик и коптеры – все это потребовалось для того, чтобы сделать одному из новокузнечан необычный подарок.

Жительница города Новокузнецка решила преподнести супругу сюрприз на юбилей – видеопоздравление. Женщина обратилась в одну из студий видеосъемки и поделилась задумкой: выстроить в виде вразы «45 лет!» спецтехнику. Воплощать идею в жизнь решили на одной из автобаз города.

18 грузовиков и маленький погрузчик: Новокузнечанка пригнала на юбилей мужа спецтехнику..Видео: Студия видеосъемки «Стрекоза»

- Мы нарисовали план, как нужно будет поставить машины, обговорили все с водителями, попробовали вживую собрать и выставить технику, - рассказал руководитель проекта «Стрекоза» Евгений Банин. – Водители несколько раз репетировали без нас.

Потом пришлось целую неделю ждать подходящую погоду. Она нужна была для того, чтобы провести съемку с высоты. Зато потом всего за три часа отсняли, как огромные тралы выстраивались в фразу «45 лет!». К слову, тяжелую технику выбрали потому, что именно в таком варианте подобные идеи еще не реализовывались. К слову, юбиляру очень понравилось такое поздравление.

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