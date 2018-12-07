В Междуреченске 7-летний ребенок погиб под колесами погрузчика

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-07T15:46:32+03:00

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7 декабря в Междуреченске произошла трагедия: семилетняя девочка скатилась с горки и оказалась под колесами снегоуборочной техники, работавшей в это же время на площади. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась около 14:30 на площади перед междуреченским Дворцом культуры. Несколько ребятишек катались с горки на площади перед Дворцом, и в это же время на площади работала снегоуборочная техника. Водитель как раз проезжал мимо горки, когда с нее скатилась девочка. Ребенок угодил прямо под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел, что случилось, и тут же остановился, но было уже поздно: девочка скончалась на месте.

Водителя погрузчика доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. На площади работали эксперты-криминалисты.

- В ближайшее время следствием будет установлено, какой организации принадлежит погрузчик, а также были ли соблюдены меры техники безопасности при проведении данных работ, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании водителю погрузчика меры пресечения.