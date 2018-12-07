Сергей Цивилев вручил паспорта одаренным школьникам Кузбасса

7 Дек. 17:05 2018-12-07T17:05:59+03:00

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Губернатор Кузбасса вручил паспорта одаренным школьникам региона. Сергей Цивилев возлагает на ребят большие надежды, связанные с развитие региона.

В областной администрации свои первые паспорта получили 10 учеников кузбасских школ. Особое отношение они заслужили победами во всероссийских и региональных конкурсах, конференциях и олимпиадах.

Трое из них – участники конкурса «Мы – граждане России!». Восьмиклассники Александр Бельбас из Юрги, Мария Золотарева из поселка Артышта и Юлия Попова из Новокузнецка выложили в социальных сетях видеообращение с поздравлением для граждан с 25-летием конституции России и свои размышления на тему, какова роль Конституции в их жизни».

Еще семь ребят – активисты и победители различных конкурсов. Так, ученица кемеровской гимназии № 17 Елизавета Попенко – отличница и губернаторский стипендиат. Восьмиклассница из кемеровского классического лицея Ксения Мурашка стала призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и Всероссийского конкурса «Город будущего» по изобразительному искусству. Ксения ведет активную научно-исследовательскую деятельность.

– Впереди у вас интереснейшее будущее. И я надеюсь, оно обязательно будет связано с историей развития Кузбасса. Уверен, что такое поколение умных и талантливых детей поможет стать Кузбассу одним из лучших регионов нашей страны, – отметил Сергей Цивилев.