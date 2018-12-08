2018-12-08T05:18:07+03:00
Происшествия

У кемеровской маршрутки с пассажирами на ходу разбилось стекло

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Инцидент Кемерово"Фото: "Инцидент Кемерово"
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Вечером 7 декабря у кемеровской маршрутки №31т, которая ехала с пассажирами, прямо на ходу разбилось стекло. Никто из людей не пострадал.

Фотографии произошедшего очевидцы выложили в социальных сетях. Кемеровчане рассказали, что когда такси ехало по улице Терешковой, раздался хлопок, и стекло за кабиной водителя покрылось сеточкой. При этом в маршрутке было много людей – все места были заняты, часть пассажиров стояли.

О произошедшем сообщили водителю, который после осмотра стекла попросил пассажиров покинуть места рядом с этим окном.

- Стекло треснуло возле «Журавлика», а вылетело на «Лапландии» на улицу, - написала Снежана Попова.

По словам очевидцев, с пробитым окном пассажиры ехали до следующей остановки, где водитель вернул им деньги и высадил. В результате инцидента никто не пострадал.

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