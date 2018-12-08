2018-12-08T04:43:32+03:00
Происшествия

В Кузбассе подросток избил и ограбил двух школьников

Он стал фигурантом уголовного дела
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Киселевске 17-летний местный житель напал на двух подростков и ограбил их. Юный киселевчанин стал фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, обвиняемый увидел на улице двух подростков и предложил им познакомиться. После рукопожатия трое юношей пошли в сторону лавочки, чтобы посидеть. Поскольку на улице было темно, и место оказалось безлюдным, инициатор знакомства решил воспользоваться ситуацией. Он неожиданно ударил одного из подростков в лицо и, забрав из его кармана сотовый телефон, убежал.

Друзья запомнили внешность обидчика и вскоре через знакомых установили его личность. Информацию они передали в полицию – подростка-грабителя задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия. Однако в ходе следствия он пытался убедить следователя, что не был школьника, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело передано в суд.

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