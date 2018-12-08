2018-12-08T06:14:32+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса вместо приобретения квартиры лишилась денег

Женщина доверилась мошеннику и потеряла 300 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Прокопьевска очень хотела приобрести квартиру в Новосибирске. Увы, ее мечта не сбылась, а вот денег, которые были отложены на покупку, женщина лишилась.

39-летняя прокопчанка давно мечтала приобрести квартиру в Новосибирске. Женщина даже присмотрела себе подходящий вариант – на сайте бесплатных объявлений. Цена на жилье показалась прокопчанке привлекательной, и она позвонила продавцу. Они обговорили все условия сделки, а потом продавец заявил, что продаст квартиру лишь после внесения залога и указал номер счета. Женщина тут же перевела деньги, но сообщить об этом продавцу лично не получилось: его телефон оказался заблокированным, а объявление – удалено с сайта. С ужасом поняв, что она стала жертвой мошенников, прокопчанка обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Уже известно, что номер телефона, указанный аферистом в объявлении, зарегистрирован в Москве.

Мошеннику грозит наказание: лишение свободы на срок до пяти лет.

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