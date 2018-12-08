2018-12-08T07:12:21+03:00
Происшествия

После гибели ребенка на горке в Междуреченске уволен директор коммунальной компании

Семье ребенка будет оказана помощь
Екатерина РОМАНОВА
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Директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Григорий Кирсанов. Фото: кадр видео телеканала "Квант"Директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Григорий Кирсанов. Фото: кадр видео телеканала "Квант"
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Владимир Чернов, глава города Междуреченска, уволил директора МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Григория Кирсанова. Снятие чиновника с должности случилось после того, как под колесами погрузчика погибла семилетняя девочка.

Накануне вечером в администрации города Междуреченска прошло экстренное совещание, на котором глава города Владимир Чернов потребовал уволить директора управления по благоустройству, транспорту и связи города.

– Знаете, у меня такое ощущение по городу, что многие вещи у нас происходят с полным отсутствием контроля. Поэтому, Григорий Дмитриевич, вы сегодня должны написать заявление на отставку. Такой подход к делу просто недопустим, – заявил Владимир Чернов.

Кроме того, Чернов отметил, что семье девочки будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Напомним, трагедия случилась накануне, 7 декабря, когда семилетняя девочка скатилась с горки и попала прямо под колеса снегоуборочной техники, которая в это же время работала на площади перед Дворцом Культуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку по факту гибели ребенка.

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