2018-12-08T08:03:51+03:00
Общество

В Кузбассе с начала года забраковано 149 партий мяса

Более 660 килограммов мяса не соответствовали гигиеническим нормам
Екатерина РОМАНОВА
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За 9 месяцев нынешнего года специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области исследовали 1247 проб мясной продукции по ряду показателей. Увы, часть мяса оказалась опасной для здоровья кузбассовцев.

Исследования проводились сразу по нескольким показателям. Так, по санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины и другие) все 264 пробы соответствовали нормативам. А вот 17 из 565 проб исследованной продукции (это 2,6% процента проб в нынешнем году против 4,4%) содержали бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы и прочее. Доля проб, которые не отвечали физико-химическим требованиям (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), составила 0,8%, в то время как год назад этот показатель составлял 1,7%.

В общей сложности в 2018 году Роспотребнадзор забраковал 149 партий мясной продукции, объем которой составил 669 килограмма.

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