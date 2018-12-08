В Кузбассе разыскивают женщину с тремя фамилиями и потерей памяти
В Кузбассе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие и сотрудники полиции разыскивают 52-летнюю Валентину Кречетову (Голованич, Феоктистову).
Валентина Кречетова проживала в городе Прокопьевске, однако с 11 ноября 2018 года она ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходила на связь с родными и близкими.
Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза каре-зеленые.
В день исчезновения была одета в красный пуховик длиной выше колен, черные брюки и черные кожаные сапоги.
У Валентины Кречетовой (Феоктистовой, Голованич) возможна потеря памяти. Если вам известно местонахождение женщины, сообщите об этом родным и близким или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.