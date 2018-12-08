2018-12-08T09:12:43+03:00
Происшествия

На кемеровском перекрестке произошло серьезное ДТП с двумя легковушками

Автомобили получили серьезные повреждения
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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Утром 8 декабря в областном центре на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Два легковых автомобиля - Hyundai и Lada XRAY – столкнулись на оживленном перекрестке на улице Ленина. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сети. На снимках видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. И их владельцам придется потратить много времени си средств, чтобы восстановить машины. Иномарка смогла покинуть место ДТП только при помощи эвакуатора.

По словам очевидцев, в автоаварии никто серьезно не пострадал. Тем не менее, на месте работала бригада скорой помощи. Кроме того, на место ДТП выезжали пожарные.

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