2018-12-08T09:47:12+03:00
Происшествия

В Новокузнецке продлен режим «черного неба»

Завершится это режим лишь к вечеру 10 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке еще на несколько дней продлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

О продлении режима «черного неба» сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. Ожидается, что в ближайшие дни в городе будут метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Режим №1 продлен до 18:00 10 декабря. В течение всего этого времени предприятиям, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ, необходимо снижать объем выбросов. Проверку выполнения этих мероприятий будут проводить управление Росприроднадзора по Кемеровской области, департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, а также комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка.

Горожане также могут сообщать о фактах загрязнения окружающей среды, например о сжигании отходов.

- Информацию об этом необходимо направлять в интернет-приемную Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, размещенную на сайте eko-nk.ru, или передать по линии «Зеленый телефон» 45-14-30, - отмечает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

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