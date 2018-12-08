2018-12-08T11:31:40+03:00
Происшествия

Жительница Белово пошла в сад за ребенком и вернулась с чужими сапогами

Женщина украла сапоги у воспитателя
Екатерина РОМАНОВА
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Помогла соседке и себе: жительница города Белово сходила в детский сад за чужим ребенком и вернулась оттуда с чужими сапогами.

Жительница города Белово попросила свою 33-летнюю соседку сходить в детский сад за ребенком. Та по-соседски согласилась. Вот только забирая малыша, она обратила внимание на красивые женские сапоги, которые стояли перед входом в группу. Сапожки так понравились женщине, что она забрала из сада не только ребенка, но и чужую обувь. Довольная, она вернулась домой.

Сапожки же, как оказалось, принадлежали воспитателю. Та оставила обувь у дверей после того, как завела малышей с прогулки. А когда рабочий день окончился и воспитатель собралась домой, она обнаружила, что идти, собственно, не в чем. Женщине не оставалось ничего другого, как обратиться в полицию.

Стражи порядка, конечно же, быстро выяснили, кто именно украл сапожки: в саду имеются камеры наблюдения. Обувь вернули законной владелице, а вот любительнице брать то, что плохо лежит, в скором будущем придется предстать перед судом. За красивые сапожки она может лишиться свободы на срок до двух лет

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