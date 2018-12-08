2018-12-08T13:33:12+03:00
Общество

Погода в Кемерове 9 декабря: от -7 до -29 и снег

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Воскресенье может стать самым теплым днем уходящей недели. Впрочем, ночь ожидается весьма холодной: до -29 градусов.

Уже вечером в субботу начнет холодать, и ночью столбики термометров опустятся до -19…-24 градусов, а местами при прояснении и до -29. Так, В Кемерове же температура ночью опустится не ниже 23 градусов мороза.

Днем на всей территории Кузбасса будет относительно тепло: воздух прогреется до -13…-18 градусов, а местами и до -7. При этом на небо то и дело будут набегать облака, местами возможен небольшой снег, изморозь и туман, а также дым и дымка. Ветер будет слабым, лишь иногда его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Кемерове днем ожидается до 16 градусов мороза, а в Новокузнецке – до -15.

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