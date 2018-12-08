2018-12-08T14:11:46+03:00
Происшествия

Кузбасские полицейские спасли многодетную семью при пожаре

Инспекторы ГИБДД ради спасения детей вошли в горящий дом
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кемерове двое инспекторов Госавтоинспекции при пожаре спасли многодетную семью.

Двое инспекторов ГИБДД не смогли остаться в стороне, когда им стало известно, что неподалеку от места их патрулирования горит один из домов. Дело было ночью, и инспекторы Семен Грачев и Максим Бутенко тут же отправились к дому на улице Сибирской.

- Прибыв на место происшествия, полицейские первыми бросились в горящий дом, в котором находились люди. Они помогли выйти мужчине, женщине и трем детям, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из инспекторов посадил ребятишек в патрульный автомобиль и отвез в сторону от места пожара. Другой же вместе с главой семьи вернулся к горящему дому: в помещении находились баллоны с газом, и нужно было как можно скорее локализовать возгорание, чтобы избежать взрыва. Пока мужчины боролись с огнем, прибыли пожарные и бригада скорой помощи. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, а врачи осмотрели детей.

Многодетная семья искренне поблагодарила пожарных за помощь, ведь благодаря их грамотным действиям никто не пострадал.

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