2018-12-08T16:53:46+03:00
Происшествия

Кузбассовцы несут игрушки к месту гибели ребенка под колесами погрузчика

Междуреченцы создали стихийный мемориал возле ДК «Железнодорожник»
Екатерина РОМАНОВА
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Стихийный мемориал на месте гибели ребенка. Фото: vk.com, "Типичный Междуреченск"Стихийный мемориал на месте гибели ребенка. Фото: vk.com, "Типичный Междуреченск"
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Жители города Междуреченск несут цветы, игрушки и сладости к тому месту, где под колесами погрузчика погибла семилетняя девочка.

Стихийный мемориал образовался на месте гибели ребенка, и в течение всей субботы, 8 декабря, горожане приходили сюда, чтобы почтить память погибшей девочки. Первые свечи появились прямо возле горки еще накануне, но позже мемориал перенесли на несколько метров в сторону. Свечи, сладости, игрушки – все это напоминает горожанам о страшной трагедии и о том, что из-за беспечности и невнимательности может оборваться чья-то хрупкая жизнь.

Ребенок погиб под колесами снегоуборочной техники в Междуреченске.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

В течение всего дня в место гибели семилетней девочки приходят горожане. Они несут цветы, свечи, сладости и игрушки. Фото: vk.com, "Типичный Междуреченск"

В течение всего дня в место гибели семилетней девочки приходят горожане. Они несут цветы, свечи, сладости и игрушки. Фото: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Напомним, трагедия случилась около 14:30 7 декабря. На площади, где с горки катались дети, велись снегоуборочные работы. В тот момент, когда погрузчик проезжал мимо горки, с нее скатилась семилетняя девочка и попала под колеса спецтехники. Тяжелый погрузчик через долю секунды переехал ребенка, а водитель, увидев, что случилось, тут же остановился.

По факту гибели Следственное Управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело. А пока ведется расследование, глава города Междуреченска, Владимир Чернов, потребовал увольнения директора МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Григория Кирсанова.

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