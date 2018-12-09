Кузбасские рокеры проведут двухдневный благотворительный рок-концерт

9 Дек. 04:27 2018-12-09T04:27:28+03:00

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В Новокузнецке представители рок-групп объединятся для того, чтобы помочь семье ребенка с ДЦП. Суровыми рокеры с добрыми сердцами дадут два концерта, чтобы поддержать девочку.

У новокузнецких рокеров некоторое время назад появилась добрая традиция: добрый десяток команд объединяется для того, чтобы провести благотворительный концерт и вручить собранные средства тем, кому они нужнее – родителям детей с недугами. Музыканты напрямую общаются с теми, кому нужна помощь и, конечно же, обязательно приглашают их на концерт. В это раз адресная помощь будет оказана Инессе Синевой. А в рамках двух концертов выступят такие группы, как «Lightning Strike», «Чёрный Lёd», «The Road», «Red Irons», «Грязный Гарри», «Иордания» и другие.

Инесса Синева – мама особенной девочки. Как нередко бывает, женщина осталась без надежного мужского плеча и с больным ребенком на руках. Воспитанием дочки Инесса занимается вместе с мамой. А некоторое время назад женщины в отчаянии думали, где же взять денег на очередную реабилитацию. Так что звонок от представителей новокузнецкого рок-клуба с предложением провести для них рок-концерт был очень кстати.

Поддержать маму особенной девочки и побывать можно будет 15 и 16 декабря. Концерты начнутся в 16:00 в ЦГБ имени Гоголя (ул. Спартака, 11).