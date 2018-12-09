Кузбассовцы сообщили в полицию о фактах коррупции

СЕГОДНЯ 04:59 2018-12-09T04:59:42+03:00

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Накануне в ГУ МВД России по Кемеровской области прошла прямая линия по вопросам противодействия коррупции.

Прямая линия, которая была организована кузбасскими полицейскими совместно с Общественным советом при ГУ МВД России по Кемеровской области, была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией. В течение всего одного часа на горячую линию поступило 26 сообщений, при этом самыми активными оказались жители Новокузнецка. Граждане как обращались за консультацией общего характера, так и сами сообщали о конкретных фактах коррупции. На все вопросы кузбассовцы получили ответы, а информация о коррупционных фактах взята на контроль руководства ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Большое количество сигналов, поступивших от кузбассовцев, свидетельствует, прежде всего, о зрелости общества и его нетерпимости к коррупционным проявлениям, - отметил член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Андреев, непосредственно принимавший звонки от жителей региона. – Состоявшаяся прямая линия стала дополнительной площадкой для общения и сотрудничества граждан и полиции.