2018-12-09T04:59:42+03:00
Общество

Кузбассовцы сообщили в полицию о фактах коррупции

Больше всего сообщений поступило от новокузнечан
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Накануне в ГУ МВД России по Кемеровской области прошла прямая линия по вопросам противодействия коррупции.

Прямая линия, которая была организована кузбасскими полицейскими совместно с Общественным советом при ГУ МВД России по Кемеровской области, была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией. В течение всего одного часа на горячую линию поступило 26 сообщений, при этом самыми активными оказались жители Новокузнецка. Граждане как обращались за консультацией общего характера, так и сами сообщали о конкретных фактах коррупции. На все вопросы кузбассовцы получили ответы, а информация о коррупционных фактах взята на контроль руководства ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Большое количество сигналов, поступивших от кузбассовцев, свидетельствует, прежде всего, о зрелости общества и его нетерпимости к коррупционным проявлениям, - отметил член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Андреев, непосредственно принимавший звонки от жителей региона. – Состоявшаяся прямая линия стала дополнительной площадкой для общения и сотрудничества граждан и полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Юрге мужчина погиб на пожаре из-за курения в пьяном виде
В Кузбассе задержали рецидивиста-кофемана
В Кузбассе девушка не справилась с управлением и увязла в сугробе
Жители Кузбасса не смогут улететь на Хайнань из-за долгов турфирмы
Кузбассовцы активно участвуют в акции #ДарюКузбассу
Кузбасские рокеры проведут двухдневный благотворительный рок-концерт
Кузбассовцы несут игрушки к месту гибели ребенка под колесами погрузчика
Кузбасские полицейские спасли многодетную семью при пожаре
Погода в Кемерове 9 декабря: от -7 до -29 и снег
В Кемерове автолюбитель с пистолетом в руках требовал пустить его в ряд
Жительница Белово пошла в сад за ребенком и вернулась с чужими сапогами
В Новокузнецке продлен режим «черного неба»
На кемеровском перекрестке произошло серьезное ДТП с двумя легковушками