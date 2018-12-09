2018-12-09T05:51:33+03:00
Общество

Кузбассовцы активно участвуют в акции #ДарюКузбассу

Одним из добрых дел стал подарок дому-интернатов
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Instagram Сергея Цивилева.Фото: Instagram Сергея Цивилева.
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Накануне в Кузбассе стартовала акция #ДарюКузбассу, в рамках которой жители региона могут сделать подарок Кузбассу в честь 300-летия. Список добрых дел пополнился проектом сотрудников одной из компаний, которые подарили постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов тепло общения.

О том, что кузбассовцы присоединяются к акции, на своей странице в Instagram сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

- На неделе я предложил рассказывать о людях, которые делают добрые дела для Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев. – И вот вы начали выкладывать интересные проекты. Хочу поблагодарить тех, кто поддержал акции, но обо всех рассказать не могу. Все проекты можно посмотреть под хэштегом #ДарюКузбассу.

Глава региона рассказал об одной из компаний, которая приехала в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Сотрудники компании привезли бабушкам и дедушкам сладости, сыграли с ними в лото, но самое главное – подарили внимание, то самое, которого пожилым людям зачастую не хватает.

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