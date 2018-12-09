2018-12-09T06:30:03+03:00
Общество

Жители Кузбасса не смогут улететь на Хайнань из-за долгов турфирмы

Еще одна авиакомпания приостановила полеты на китайский остров
Екатерина БОРМОТОВА
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Компания «ИрАэро» приостановила полеты в китайскую СаньюКомпания «ИрАэро» приостановила полеты в китайскую СаньюФото: Иван ВИСЛОВ
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Жители Кемеровской области не смогут улететь на китайский остров Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Еще один авиаперевочик приостановил полетную программу в Китай.

Компания «ИрАэро» приостановила полеты в китайскую Санью с 20.00 7 декабря.

- Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора, - сообщил заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Он пояснил, что туроператор систематически нарушал график платежей, а в итоге накопил большую задолженность за выполненные авиарейсы. При этом авиаперевозчик готов незамедлительно возобновить полеты, как только «Жемчужная река» погасит долг, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что полетную программу в Китай из кузбасских городов Кемерово и Новокузнецк приостановил другой перевозчик – «АЛРОСА».

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