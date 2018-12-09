Жители Кузбасса не смогут улететь на Хайнань из-за долгов турфирмы
Жители Кемеровской области не смогут улететь на китайский остров Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Еще один авиаперевочик приостановил полетную программу в Китай.
Компания «ИрАэро» приостановила полеты в китайскую Санью с 20.00 7 декабря.
- Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора, - сообщил заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.
Он пояснил, что туроператор систематически нарушал график платежей, а в итоге накопил большую задолженность за выполненные авиарейсы. При этом авиаперевозчик готов незамедлительно возобновить полеты, как только «Жемчужная река» погасит долг, пишет ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что полетную программу в Китай из кузбасских городов Кемерово и Новокузнецк приостановил другой перевозчик – «АЛРОСА».