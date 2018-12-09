2018-12-09T07:18:42+03:00
Общество

В Кузбассе девушка не справилась с управлением и увязла в сугробе

Иномарку вытащили сотрудники ГИБДД
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе девушка-водитель не справилась с управлением и съехала с дороги в сугроб. На помощь ей пришли инспекторы Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в городе Березовском. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ГИБДД заметили на улице Волкова увязший в снегу автомобиль Nissan Juke.

Полицейские остановились, чтобы узнать, не требуется ли владельцу машины помощь. Девушка, которая была за рулем, рассказала, что не справилась с управлением и съехала с дороги в сугроб. Самостоятельно выбраться на проезжую часть она не смогла, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Автолюбительнице помогли старший инспектор ДПС Максим Николаенко и инспектор ДПС Станислав Копориков. Березовчанка поблагодарила полицейских за своевременную помощь в морозный день и продолжила путь.

В случае непредвиденных ситуаций в пути немедленно сообщайте об этом в оперативные службы:

- 8-(3842)-38-07-11, 38-07-42 - дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области,

- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области,

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба.

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