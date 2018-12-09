В Юрге мужчина погиб на пожаре из-за курения в пьяном виде
В Юрге в ночь на субботу, 8 декабря произошел пожар в многоквартирном доме. В результате погиб мужчина, который ночью закурил, будучи пьяным.
Сигнал о возгорании на улице Мира поступил в оперативные службы в 03.11 8 декабря. На место выехали четыре единицы техники. В 03.25 пожар был ликвидирован силами 10 сотрудников МЧС.
Как сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник, после ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело 47-летнего владельца. Предварительной причиной смерти мужчины называют отравление продуктами горения. Также сообщается, что пожар в квартире начался от сигареты – мужчина закурил, будучи пьяным, что и привело к трагедии.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.