2018-12-09T08:22:19+03:00
Происшествия

В Юрге мужчина погиб на пожаре из-за курения в пьяном виде

Пожар произошел ночью в многоквартирном доме
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Юрге в ночь на субботу, 8 декабря произошел пожар в многоквартирном доме. В результате погиб мужчина, который ночью закурил, будучи пьяным.

Сигнал о возгорании на улице Мира поступил в оперативные службы в 03.11 8 декабря. На место выехали четыре единицы техники. В 03.25 пожар был ликвидирован силами 10 сотрудников МЧС.

Как сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник, после ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело 47-летнего владельца. Предварительной причиной смерти мужчины называют отравление продуктами горения. Также сообщается, что пожар в квартире начался от сигареты – мужчина закурил, будучи пьяным, что и привело к трагедии.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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