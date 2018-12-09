В Юрге мужчина погиб на пожаре из-за курения в пьяном виде

9 Дек. 08:22 2018-12-09T08:22:19+03:00

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В Юрге в ночь на субботу, 8 декабря произошел пожар в многоквартирном доме. В результате погиб мужчина, который ночью закурил, будучи пьяным.

Сигнал о возгорании на улице Мира поступил в оперативные службы в 03.11 8 декабря. На место выехали четыре единицы техники. В 03.25 пожар был ликвидирован силами 10 сотрудников МЧС.

Как сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник, после ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело 47-летнего владельца. Предварительной причиной смерти мужчины называют отравление продуктами горения. Также сообщается, что пожар в квартире начался от сигареты – мужчина закурил, будучи пьяным, что и привело к трагедии.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.