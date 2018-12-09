В Кемерове автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

9 Дек. 09:09 2018-12-09T09:09:31+03:00

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В Кемерове легковой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Инцидент произошел вечером недалеко от областной больницы на проспекте Октябрьском.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, что легковой автомобиль лежит на крыше в сугробе. Проезжающие мимо водители удивились, как он смог так вылететь с проезжей части.

Пользователи предположили, что причиной аварии могла стать колея, которая, к слову, имеется по всему городу – комментаторы пожаловались на плохую уборку кемеровских дорог.

На месте работала карета скорой помощи, однако о характере полученных в аварии травм на данный момент ничего неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы и сотрудники Госавтоинспекции.