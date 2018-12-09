Житель Таштагола сломал шею после падения с лестницы

9 Дек. 10:31 2018-12-09T10:31:34+03:00

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В Таштаголе местный житель упал с лестницы и сломал шею. От полученных травм он скончался.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Ключевой. Пьяный мужчина 54 лет поднимался по лестнице, но не удержался и упал вниз с высоты около двух метров. В результате падения таштаголец сломал шею, от чего скончался. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В данный момент неизвестно, какие работы выполнял мужчина в подъезде, являлся ли он жителем дома или наемным работником. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы.