2018-12-09T11:27:13+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 10 декабря: -29 градусов, гололедица и дымка

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день недели
Екатерина БОРМОТОВА
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Ночью в Кемеровской области ожидается до 29 градусов морозаНочью в Кемеровской области ожидается до 29 градусов морозаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе 10 декабря вновь ожидаются морозы. Также синоптики предупредили о дымке и гололедице.

В ночь на понедельник в Кемеровской области похолодает до -19,-24 градусов Цельсия, а местами столбики термометров опустятся до -29 градусов. Днем ожидается потепление: температура воздуха составит -15,-20 градусов, в горах же погода будет еще мягче: -7,-12, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Днем 10 декабря в регионе прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Местами будут изморозь и дымка, а на дорогах – гололедица.

В Кемерове также будет достаточно морозная ночь – столбики термометров опустят до -25,-27 градусов Цельсия. Днем в областном центре потеплеет до -15,-17 градусов, ветер будет слабым, юго-восточным до семи метров в секунду. На дорогах также ожидается гололедица, а воздух затянет дымкой.

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