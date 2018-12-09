Погода в Кузбассе 10 декабря: -29 градусов, гололедица и дымка

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-09T11:27:13+03:00

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день недели

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе 10 декабря вновь ожидаются морозы. Также синоптики предупредили о дымке и гололедице.

В ночь на понедельник в Кемеровской области похолодает до -19,-24 градусов Цельсия, а местами столбики термометров опустятся до -29 градусов. Днем ожидается потепление: температура воздуха составит -15,-20 градусов, в горах же погода будет еще мягче: -7,-12, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Днем 10 декабря в регионе прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Местами будут изморозь и дымка, а на дорогах – гололедица.

В Кемерове также будет достаточно морозная ночь – столбики термометров опустят до -25,-27 градусов Цельсия. Днем в областном центре потеплеет до -15,-17 градусов, ветер будет слабым, юго-восточным до семи метров в секунду. На дорогах также ожидается гололедица, а воздух затянет дымкой.