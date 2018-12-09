На кузбасском разрезе перевернулся БелАЗ

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-09T11:55:00+03:00

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В Кузбассе на одном из разрезов перевернулся БелАЗ. Водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Инцидент произошел на разрезе «Кыргайский» в Прокопьевском районе. 49-летнего мужчину, который был за рулем многотонной спецтехники, в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него диагностировали перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник.

Какие обстоятельства привели к этому дорожно-транспортному происшествию, устанавливают компетентные органы.

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