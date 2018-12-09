2018-12-09T12:53:53+03:00
Общество

Кемеровская УК заплатит 10 тысяч рублей за грызунов и насекомых

Жалобу жителей рассмотрел Роспотребнадзор
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Кемеровская УК заплатит 10 тысяч рублей за грызунов и насекомыхКемеровская УК заплатит 10 тысяч рублей за грызунов и насекомыхФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Кемерове суд оштрафовал управляющую компанию за грызунов и насекомых в подъезде многоэтажки. За нарушения УК заплатит 10 тысяч рублей.

Жители дома №21 на улице Новогодней пожаловались в Роспотребнадзор на грызунов и насекомых, которые живут в их подъездах. Сотрудники ведомства провели проверку и обнаружили в подвале дома следы грызунов. Кроме того, были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по организации дератизационных мероприятий.

В отношении «Управляющей компании Мегаполис» был составлен административный протокол. Суд признал управляющую организацию виновной в нарушении санитарных норм и оштрафовал на 10 тысяч рублей, сообщили в Рудничном районном суде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан