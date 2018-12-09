9 Дек. 12:53 2018-12-09T12:53:53+03:00

Кемеровская УК заплатит 10 тысяч рублей за грызунов и насекомых Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Кемерове суд оштрафовал управляющую компанию за грызунов и насекомых в подъезде многоэтажки. За нарушения УК заплатит 10 тысяч рублей.

Жители дома №21 на улице Новогодней пожаловались в Роспотребнадзор на грызунов и насекомых, которые живут в их подъездах. Сотрудники ведомства провели проверку и обнаружили в подвале дома следы грызунов. Кроме того, были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по организации дератизационных мероприятий.

В отношении «Управляющей компании Мегаполис» был составлен административный протокол. Суд признал управляющую организацию виновной в нарушении санитарных норм и оштрафовал на 10 тысяч рублей, сообщили в Рудничном районном суде.