Кемеровская УК заплатит 10 тысяч рублей за грызунов и насекомых
В Кемерове суд оштрафовал управляющую компанию за грызунов и насекомых в подъезде многоэтажки. За нарушения УК заплатит 10 тысяч рублей.
Жители дома №21 на улице Новогодней пожаловались в Роспотребнадзор на грызунов и насекомых, которые живут в их подъездах. Сотрудники ведомства провели проверку и обнаружили в подвале дома следы грызунов. Кроме того, были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по организации дератизационных мероприятий.
В отношении «Управляющей компании Мегаполис» был составлен административный протокол. Суд признал управляющую организацию виновной в нарушении санитарных норм и оштрафовал на 10 тысяч рублей, сообщили в Рудничном районном суде.