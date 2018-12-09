2018-12-09T14:00:55+03:00
Общество

Кубинский консул опустился под лед с кузбасскими дайверами

Рикардо Карбахо Перес побывал на горнолыжном курорте в Шерегеше
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото предоставлено дайвером Алехандро АльваресомФото предоставлено дайвером Алехандро Альваресом
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Консул Республики Куба Рикардо Карбахо Перес погрузился под лед вместе с кузбасскими дайверами. Также представитель Кубы побывал на горнолыжном курорте в Шерегеше.

В субботу, 8 декабря, Рикардо Карбахо Перес вместе с супругой приехал на озеро Темиртау, где вместе с дайвером Алехандро Альвересом, а также аквалангистами кемеровского дайвинг-центра «Наяда» погрузился под лед. В воскресенье консул продолжил свое знакомство с кузбасской землей – он провел день на склонах горнолыжного курорта в Шерегеше. Также в этот день у него было запланирована встреча с главой Таштагольского района Владимиром Макутой.

Алехандро Альварес готовится к погружению

Алехандро Альварес готовится к погружению

Напомним, что кубинский консул прилетел в Кемеровскую область утром 7 декабря. Организацией его приезда занимался уроженец Кубы Алехандро Альварес, который несколько лет назад переехал в Кузбасс. Рикардо Карбахо Перес провел в столице региона несколько встреч, в том числе подписал договор о сотрудничестве в сфере культуры, спорта и туризма.

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