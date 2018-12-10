2018-12-10T03:44:14+03:00
Общество

«Скорая» застряла на трамвайных путях в Кемерове

Водитель попытался срезать путь
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове автомобиль скорой помощи перегородил трамвайные пути. Водитель хотел срезать, но в итоге застрял, сообщили очевидцы.

Кадры с застрявшей на трамвайных путях машиной скорой помощи появились в популярном кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте». «Водитель скорой помощи решил срезать через трамвайные пути. В итоге застрял», - сообщил автор фото.

Инцидент произошел в частном секторе Кемерова. Причем знающие этот район люди отмечают, что на данном участке есть только трамвайные пути, а дороги нет.

«Это частный сектор, там идут трамвайные пути, и нет дороги! Водитель нарушил все правила и поехал вброд! Там нет дороги, где он поехал!», - прокомментировала фотографию Наталья Кудринская.

Удалось ли «скорой» оперативно покинуть трамвайные пути, на данный момент неизвестно.

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