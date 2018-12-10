2018-12-10T04:17:32+03:00
Общество

В Кемерове агрессивные вороны атакуют сов

В Центр помощи диким животным попала еще одна раненая птица
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Наталья ИвлеваФото: Наталья Ивлева
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В Кемерове агрессивные вороны все чаще стали нападать на сов. Очередная раненая птица попала в кемеровский Центр помощи диким и экзотическим животным.

На этот раз в реабилитационном центре оказалась длиннохвостая неясыть. Сова прилетела в город в поисках пищи. В итоге она получила сильный удар – предположительно, в схватке с воронами.

– В этом году много таких случаев, почти каждый день звонки о воронах, которые атакуют сов, – сообщили в Центре.

Сейчас неясыть находится под наблюдением – у нее остаются проблемы со здоровьем, поэтому прогноз зоологов осторожный.

– Прогресс есть, ногами уже начала пытаться двигать, болевая и тактильная чувствительность в наличии, – добавили специалисты.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Центр помощи диким и экзотическим животным, который находится при КемГУ, с начала зимы попали уже больше 40 сов.

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