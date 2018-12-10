2018-12-10T05:13:19+03:00
Общество

Закончились вечерние рейсы из Кемерова до Москвы

Теперь самолеты будут летать на нерегулярной основе
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из Кемерова 9 декабря отправился последний регулярный вечерний рейс до МосквыИз Кемерова 9 декабря отправился последний регулярный вечерний рейс до МосквыФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Ежедневные вечерние рейсы из Кемерова в Москву закончились. Теперь самолеты будут летать из Кемерова по вечерам на нерегулярной основе.

Вечернее авиасообщение между столицей Кузбасса и Москвой было налажено с 28 октября. полетную программу открыли две авиакомпании, однако уже 15 ноября «Икар» сообщил о прекращении вечерних полетов до 25 декабря. Следом второй авиаперевозчик, «Аэрофлот», заявил о том, что ежедневные вечерние рейсы будут осуществляться до 9 декабря. В воскресенье перевозчик выполнил последний вечерний рейс в данном направлении.

По данным аэропорта «Алексей Леонов», вечерние рейсы авикомпании «Икар» с прибытием в аэропорт Шереметьево вновь начнутся 25 декабря. Самолеты будут летать все новогодние праздники – вплоть до 10 января. Рейсы «Икара» с временем отправления 21.35 будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также вечерний рейс запланирован на понедельник, 7 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан