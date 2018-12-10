Закончились вечерние рейсы из Кемерова до Москвы

СЕГОДНЯ 05:13 2018-12-10T05:13:19+03:00

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Ежедневные вечерние рейсы из Кемерова в Москву закончились. Теперь самолеты будут летать из Кемерова по вечерам на нерегулярной основе.

Вечернее авиасообщение между столицей Кузбасса и Москвой было налажено с 28 октября. полетную программу открыли две авиакомпании, однако уже 15 ноября «Икар» сообщил о прекращении вечерних полетов до 25 декабря. Следом второй авиаперевозчик, «Аэрофлот», заявил о том, что ежедневные вечерние рейсы будут осуществляться до 9 декабря. В воскресенье перевозчик выполнил последний вечерний рейс в данном направлении.

По данным аэропорта «Алексей Леонов», вечерние рейсы авикомпании «Икар» с прибытием в аэропорт Шереметьево вновь начнутся 25 декабря. Самолеты будут летать все новогодние праздники – вплоть до 10 января. Рейсы «Икара» с временем отправления 21.35 будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также вечерний рейс запланирован на понедельник, 7 января.