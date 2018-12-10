В Кемерове загорелась частная баня
Утром 10 декабря в Кемерове загорелась частная баня. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 6.39 понедельника шесть пожарных машин выехали на улицу Антипова в Рудничном районе. В частном секторе горела деревянная баня. В 7.33 пожар удалось ликвидировать. По словам спасателей, эвакуировать никого не пришлось, пострадавших нет.
– Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей,– отметили в пресс-службе МЧС.
Горит баня на Антипова.
В Сети появились кадры пожара на улице Антипова, на них видно, что крыша строения горела открытым пламенем. По словам пользователей Сети, из-за пожара образовалась пробка на дороге.