2018-12-10T06:05:44+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась частная баня

Пожар произошел на улице Антипова
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Утром 10 декабря в Кемерове загорелась частная баня. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 6.39 понедельника шесть пожарных машин выехали на улицу Антипова в Рудничном районе. В частном секторе горела деревянная баня. В 7.33 пожар удалось ликвидировать. По словам спасателей, эвакуировать никого не пришлось, пострадавших нет.

– Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей,– отметили в пресс-службе МЧС.

Горит баня на Антипова.

В Сети появились кадры пожара на улице Антипова, на них видно, что крыша строения горела открытым пламенем. По словам пользователей Сети, из-за пожара образовалась пробка на дороге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24