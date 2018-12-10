Смертельное ДТП со «скорой» в Новокузнецке: Водитель Lexus признал вину в суде

10 Дек. 06:49 2018-12-10T06:54:16+03:00

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В Новокузнецке проходит суд над водителем Lexus, который устроил аварию с автомобилем скорой помощи. В результате аварии погиб врач и еще четыре человека пострадали.

Напомним, что смертельная авария произошла в Новокузнецке 21 июля на проспекте Бардина. Водитель Lexus протаранил попутный УАЗ скорой помощи, а затем на встречной полосе врезался с Volkswagen Passat. В результате столкновения погиб врач «скорой». Кроме того, пострадали четверо – водители пассажиры УАЗа и Volkswagen. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что 24-летний Водитель Lexus смотрел в телефон, а не на дорогу. Поэтому он не заметил, как перед ним остановилась «скорая» для поворота налево.

В Центральном районном суде Новокузнецка огласили обвинительное заключение и заслушали показания свидетелей – водителя и пассажирки Volkswagen Passat. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину. Также он заявил, что готов компенсировать моральный ущерб родственниками погибшего врача.

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