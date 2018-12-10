2018-12-10T07:26:26+03:00
Общество

90-летняя кемеровчанка попала в беду в собственной квартире

Пожилой женщине помогли спасатели
Екатерина БОРМОТОВА
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Ветерана ВОВ передали бригаде медиковВетерана ВОВ передали бригаде медиковФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Кемерове спасатели помогли 90-летней женщине, которая перестала выходить на связь с родственниками. Пенсионерке стало плохо, и она оказалась без сознания в своей квартире.

В «Кемеровскую службу спасения» в 12.00 субботы обратились родственники 90-летней местной жительницы. Они сообщили, что пожилая женщина не отвечает на звонки, а также не реагирует на их попытки достучаться к ней в квартиру.

Экипаж спасателей прибыл на улицу 40 лет Октября, 17 – с помощью специального прибора они открыли дверь квартиры, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Пенсионерка действительно оказалась в беде – ее нашли лежащей на полу без сознания. Спасатели передали кемеровчанку в руки медиков.

Всего за прошедшие выходные сотрудники службы спасения выезжали на 21 обращение горожан.

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