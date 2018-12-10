Елочные базары в Новокузнецке начнут работать с 15 декабря
15 декабря, в ближайшую субботу, почти во всех районах города можно откроются елочные базары.
Приобрести пушистые елочки можно будет на официальных елочных базарах, которые откроются 15 декабря. В Центральном районе живые новогодние деревья будут продаваться в четырех местах. В Куйбышевском и Орджоникидзевском районах откроются по две точки, а в Заводском и Кузнецком – по одной. Всего запланировано к открытию 10 елочных базаров.
Самые красивые елочки продаются по следующим адресам:
• Центральный район: ул. Дружбы, 65, ул. Транспортная, 43, пр. Октябрьский, 47, ул. Кирова, 55;
• Куйбышевский район: ул. Циолковского, 2а, пр. Октябрьский, 58;
• Орджоникидзевский район: пр. Шахтеров, 18, ул. Зогре, 17;
• Заводской район: ул. 40 лет ВЛКСМ, 40а;
• Кузнецкий район: ул. Ленина, 38.