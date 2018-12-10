2018-12-10T08:06:35+03:00
Общество

Сегодня решится вопрос повышения цен на проезд в Кемеровской области

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте региона рассмотрит РЭК
Екатерина БОРМОТОВА
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Стоимость проезда для кузбасских пенсионеров предлагают повысить до 10 рублейСтоимость проезда для кузбасских пенсионеров предлагают повысить до 10 рублейФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Сегодня, 10 декабря, Региональная энергетическая комиссия рассмотрит вопрос повышения проезда в общественном транспорте Кемеровской области. Предварительно известно, что цены на проезд в автобусах и троллейбусах повысятся до 20 рублей.

Увеличение стоимости проезда, говорят чиновники, обусловлено повышением цен на топливо, запчасти, а также изменениями в налоговом законодательстве. Кроме того, на сегодняшний день заработная плата транспортников не дотягивает до МРОТ, а ситуацию пора менять.

Планируется, что проезд в городском общественном муниципальном транспорте будет стоить 20 рублей. Больше будут платить и кузбасские пенсионеры – по 10 рублей за одну поездку. Также повышение цен на проезд может затронуть пригородные и междугородние маршруты.

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